Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии

По словам представителя сети, комментировать открытие магазинов пока рано. В то же время он отметил, что предприятие обычно открывает несколько магазинов одновременно.

Объявления о работе в магазинах Lidl есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви.

На данном этапе в Таллинне ведутся строительные работы на участках на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на углу улицы Линну и бульвара Сыпрузе в Кристийне.

Однако, судя по объявлениям о работе, открываться Lidl не спешит. Кандидаты на некоторые должности должны пройти длительное обучения за границей.