25.06.2020, 15:31

Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии


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Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии
RODRIGO JIMENEZ, EPA/Scanpix

Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии - ведутся строительные работы и идет поиск работников на несколько должностей, пишет rus.err.

По словам представителя сети, комментировать открытие магазинов пока рано. В то же время он отметил, что предприятие обычно открывает несколько магазинов одновременно.

Объявления о работе в магазинах Lidl есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви.

На данном этапе в Таллинне ведутся строительные работы на участках на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на углу улицы Линну и бульвара Сыпрузе в Кристийне.

Однако, судя по объявлениям о работе, открываться Lidl не спешит. Кандидаты на некоторые должности должны пройти длительное обучения за границей.

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