Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии
Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии - ведутся строительные работы и идет поиск работников на несколько должностей, пишет rus.err.
Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии - ведутся строительные работы и идет поиск работников на несколько должностей, пишет rus.err.
По словам представителя сети, комментировать открытие магазинов пока рано. В то же время он отметил, что предприятие обычно открывает несколько магазинов одновременно.
Объявления о работе в магазинах Lidl есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви.
На данном этапе в Таллинне ведутся строительные работы на участках на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на углу улицы Линну и бульвара Сыпрузе в Кристийне.
Однако, судя по объявлениям о работе, открываться Lidl не спешит. Кандидаты на некоторые должности должны пройти длительное обучения за границей.
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