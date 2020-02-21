Лидеры стран ЕС пока не договорились по многолетнему бюджету сообщества

"Главы государств и правительств 17 государств-членов Европейского союза, включая Эстонию, которые поддерживают амбициозную Европу, встретились сегодня перед заседанием Европейского совета, чтобы обсудить будущий бюджет", - сказал глава эстонского правительства..

"Мы согласны с тем, что это должно помочь создать лучшее будущее для европейцев. К сожалению, на данный момент мы еще далеки от достижения соглашения", - сообщил Ратас.

"Некоторые государства-члены хотели бы, чтобы бюджет был намного ниже, чем предложения, сделанные Европейским парламентом, Европейской комиссией или Президентом Совета Шарлем Мишелем. Если вы сравните, например, предложение Европейской комиссии с самым низким бюджетом, который хотят некоторые государства-члены, бюджет уменьшится на 116 миллиардов. Однако никто конкретно не указал, что мы должны уменьшить", - пояснил премьер-министр Эстонии.