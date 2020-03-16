Лидер "Отечества": в кризисной ситуации нужно приостановить выплаты во II пенсионную ступень

По словам политика, пандемия коронавируса нанесет серьезный удар по мировой экономике и вызовет падение на биржах. "В США индекс Dow Jones упал в минувший четверг на 10 процентов, что является крупнейшим падением за день после 1987 года. Европейские биржи, в том числе Таллиннская, сильно просели, поэтому быстро сокращаются и пенсионные накопления присоединившихся ко II пенсионной системе", — сказал Сеэдер.
"Приостановление выплат по II пенсионной ступени прекратит направление денег в принудительном порядке в падающие биржи и позволит сохранить денежные средства людей и налогоплательщиков для смягчения влияния кризиса", — считает Сеэдер и напоминает о рекомендациях Банка Эстонии, который советует правительству принять для поддержки экономики быстродействующие, целенаправленные временные меры.
"Исходя из этого делаю предложение взвесить временное приостановление выплат во II пенсионную ступень", — сказал Сеэдер.
Платежи во II пенсионную ступень правительство приостанавливало во время предыдущего экономического кризиса (с 1 июня 2009 по 31 декабря 2010).
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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