Лидер "Отечества": в кризисной ситуации нужно приостановить выплаты во II пенсионную ступень

По словам политика, пандемия коронавируса нанесет серьезный удар по мировой экономике и вызовет падение на биржах. "В США индекс Dow Jones упал в минувший четверг на 10 процентов, что является крупнейшим падением за день после 1987 года. Европейские биржи, в том числе Таллиннская, сильно просели, поэтому быстро сокращаются и пенсионные накопления присоединившихся ко II пенсионной системе", — сказал Сеэдер.

"Приостановление выплат по II пенсионной ступени прекратит направление денег в принудительном порядке в падающие биржи и позволит сохранить денежные средства людей и налогоплательщиков для смягчения влияния кризиса", — считает Сеэдер и напоминает о рекомендациях Банка Эстонии, который советует правительству принять для поддержки экономики быстродействующие, целенаправленные временные меры.

"Исходя из этого делаю предложение взвесить временное приостановление выплат во II пенсионную ступень", — сказал Сеэдер.

Платежи во II пенсионную ступень правительство приостанавливало во время предыдущего экономического кризиса (с 1 июня 2009 по 31 декабря 2010).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!