23.10.2020, 15:55

Личный опыт: как молодые девушки за два месяца нашли работу


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Foto on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Нестабильная ситуация на рынке труда и растущая безработица больше всего влияют на молодёжь, которая только выходит на рынок труда. Молодёжь в возрасте 16–26 лет может получить помощь благодаря государственным мерам поддержки, чтобы вернуться к получению образования или выйти на рынок труда, сообщается в совместном пресс-релизе организаторов опорной системы молодёжной гарантии.

Зачастую молодёжь оказывается в ситуации, из которой не видно выхода. Будь то прерывание учёбы в школе, выбор подходящей специальности или выход на рынок труда. В такой ситуации оказалась весной 16-летняя Грета. ”Поскольку я опоздала с поступлением в гимназию после окончания основной школы, то подумала, что ж, раз так, то пойду на работу. Но тогда я поняла, что не знаю, как начать искать работу, какую работу я вообще хочу и к кому обращаться, чтобы её получить. Мама советовала продолжать учиться, поскольку из-за коронавируса в стране нестабильное экономическое положение, но я осталась верна себе — я захотела пойти на работу”, — рассказала Грета.

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По словам Келли Илиссон, советника отдела трудовой занятости Министерства социальных дел, у местных самоуправлений есть возможность оказать поддержку местной молодёжи, предложив им помощь в продолжении учёбы или в поиске работы до того, как сам молодой человек начнёт задумываться, к кому можно обратиться. ”В Эстонии тысячи юношей и девушек, которые не учатся и не работают, и не участвуют в общественной жизни иным образом. Цель опорной системы молодёжной гарантии — как раз оказывать поддержку этим юношам и девушкам в возвращении к учёбе или в поиске работы”, — пояснила Илиссон.

По словам Греты, она была очень удивлена, когда с ней связался специалист по работе с молодёжью и поинтересовался, как он может помочь ей. ”Уже в начале между нами возникло взаимопонимание и доверие. Я рассказала ему о своей ситуации и о том, какие мысли у меня о будущем. Затем мы договорились уже о встрече, поскольку я чувствовала, что я могу от этого только приобрести”, — рассказала Грета.

26-летняя Яна также оказалась в сложной ситуации этой весной. Вначале осталась вне трудовой жизни по причинам, связанным со здоровьем, но срок пребывания дома был вынужденно продлён из-за весеннего карантина. ”Я была полгода домохозяйкой, в полном смятении и грусти, не зная, что делать дальше со своей жизнью. С одной стороны, меня беспокоила проблема со здоровьем, однако к этому добавлялась ещё и неизвестность перед коронавирусом и экономической ситуацией”, — рассказала Яна о своём положении тогда.

В итоге Яна зарегистрировалась безработной через Кассу по безработице, но помощь пришла от местного самоуправления. ”Мы долго говорили о моей ситуации, и сразу же возникло доверие к специалисту. Мне казалось невероятным, что первая беседа с неизвестным мне человеком может быть такой приятной. Меня не осуждали, а хотели искренне помочь”, — выразила благодарность Яна. Совместно со специалистом по работе с молодёжью они смогли решить вопрос, как снова наладить жизнь Яны.

Новые практические умения и рост уверенности в себе

По словам Яны, специалист был в курсе действий девушки и проявлял искренний интерес к тому, как идёт процесс поиска работы. ”Между тем я нашла себе работу, но поскольку это было всё-таки не то, что я хотела, то надолго я там не задержалась. Именно специалист по работе с молодёжью помог мне понять, что мне могло бы подойти больше всего, и на какую работу я могла бы подать заявку. На сегодняшний день я работаю сотрудником по обслуживанию клиентов уже месяц и наслаждаюсь”, — сказала она.

И Яна, и Грета отметили, что многому научились благодаря программе, например: составлению резюме, подготовке к собеседованию при трудоустройстве, а также тому, как происходит процесс участия в конкурсе на замещение вакантной должности и какие курсы могут пригодиться. ”Я была удивлена, насколько открыто я могу говорить с этим человеком, насколько душевно со мной общаются. Я и не представляла, что есть люди, которые желают таким образом помогать молодёжи. Если я не знала ранее, как искать работу и что надо для этого делать, то теперь я уже больше подкована в этом вопросе и стала увереннее в себе”, — отметила Грета, добавив, что в настоящий момент она думает заняться изучением финского языка, что является большим преимуществом, если работаешь на международном складском предприятии.

Обе девушки призывают молодёжь принимать помощь в рамках этой программы, поскольку просить о помощи и принимать её — это не стыдно. ”Если чувствуешь, что не знаешь, что делать дальше, слишком напуган, чтобы принимать решения, или нуждаешься в руководстве, то непременно стоит воспользоваться возможностью получить помощь в рамках программы. Я тоже не знала, что делать и как мне дальше справляться с повседневными проблемами, но после участия в программе ощутила, как в моей жизни взошло солнце, что я больше не одна со своими проблемами”, — выразила свою радость Яна. Обе девушки изменили свою жизнь за два месяца.

Юношам и девушкам, ищущим выход из сложной жизненной ситуации, предлагают поддержку работники местных самоуправлений, присоединившихся к опорной системе молодёжной гарантии. Кроме того, поддержку юношам и девушкам, которые не учатся и не работают, оказывают молодёжная программа ”Hoog sisse”, работники Tugila, а также программа STEP, помогающая найти работу молодым людям, которые ранее совершили правонарушения.

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