Личный опыт: как молодые девушки за два месяца нашли работу

Зачастую молодёжь оказывается в ситуации, из которой не видно выхода. Будь то прерывание учёбы в школе, выбор подходящей специальности или выход на рынок труда. В такой ситуации оказалась весной 16-летняя Грета. ”Поскольку я опоздала с поступлением в гимназию после окончания основной школы, то подумала, что ж, раз так, то пойду на работу. Но тогда я поняла, что не знаю, как начать искать работу, какую работу я вообще хочу и к кому обращаться, чтобы её получить. Мама советовала продолжать учиться, поскольку из-за коронавируса в стране нестабильное экономическое положение, но я осталась верна себе — я захотела пойти на работу”, — рассказала Грета.

По словам Келли Илиссон, советника отдела трудовой занятости Министерства социальных дел, у местных самоуправлений есть возможность оказать поддержку местной молодёжи, предложив им помощь в продолжении учёбы или в поиске работы до того, как сам молодой человек начнёт задумываться, к кому можно обратиться. ”В Эстонии тысячи юношей и девушек, которые не учатся и не работают, и не участвуют в общественной жизни иным образом. Цель опорной системы молодёжной гарантии — как раз оказывать поддержку этим юношам и девушкам в возвращении к учёбе или в поиске работы”, — пояснила Илиссон.

По словам Греты, она была очень удивлена, когда с ней связался специалист по работе с молодёжью и поинтересовался, как он может помочь ей. ”Уже в начале между нами возникло взаимопонимание и доверие. Я рассказала ему о своей ситуации и о том, какие мысли у меня о будущем. Затем мы договорились уже о встрече, поскольку я чувствовала, что я могу от этого только приобрести”, — рассказала Грета.

26-летняя Яна также оказалась в сложной ситуации этой весной. Вначале осталась вне трудовой жизни по причинам, связанным со здоровьем, но срок пребывания дома был вынужденно продлён из-за весеннего карантина. ”Я была полгода домохозяйкой, в полном смятении и грусти, не зная, что делать дальше со своей жизнью. С одной стороны, меня беспокоила проблема со здоровьем, однако к этому добавлялась ещё и неизвестность перед коронавирусом и экономической ситуацией”, — рассказала Яна о своём положении тогда.