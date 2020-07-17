LHV заверяет: компенсация зарплаты не является препятствованием при ходатайстве о кредите

Банк LHV заверяет, что его кредитная политика открыта: жилищные займы выдаются, как и раньше, и у ходатайствующих о кредите нет оснований ожидать, что полученная в свое время компенсация по зарплате должна негативно повлиять на решение банка.

К концу прошлой недели через Кассу по безработице компенсацию на зарплату работников получили 17 543 предприятий и организаций. В общей сложности 137 505 работникам было выплачено компенсаций на 253,2 млн евро.

Руководитель отдела частного финансирования LHV Катлин Ватсел говорит, что сама по себе компенсация никак не является препятствием при ходадайстве о кредите. "К каждому ходатайству мы подходим индивидуально. То, что часть зарплаты компенсировала Касса по безработице, само по себе не препятствие, важно - устойчивость доходов", - пояснила она.

По словам Ватсел, за последние месяцы банк финансировал покупку жилья многим клиентам, получившим вышеупомянутую компенсацию. "Важно, чтобы у клиента была уверенность в сохранении его рабочего места. Если мы видим, что ходатай готов к увеличению финансовых обязательств, то мы принимаем положительное решение по кредиту".