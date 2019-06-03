LHV примет от Danske Bank тысячи клиентов с жилищными кредитами
Закрывший свое отделение в Эстонии Danske Bank подписал договор, по которому LHV Pank намерен взять под свое крыло обремененных займами частный клиентов Danske Bank.
Закрывший свое отделение в Эстонии Danske Bank подписал договор, по которому LHV Pank намерен взять под свое крыло обремененных займами частный клиентов Danske Bank.
Объем кредитного портфеля составляет почти 470 млн, из них 97 процентов — это 10800 клиентов, взявших жилищный кредит. Банки намерены подписать договор в среду, сообщил Danske Bank.
До окончательного завершения сделки у клиентов нет нужны чего-либо предпринимать — их договоры, в том числе и график платежей продолжают действовать, как и прежде.
Когда сделка по продаже кредитного портфеля будет совершена, банк свяжется с клиентами, чтобы уточнить некоторые обстоятельства, связанные с переходом их кредитов в другое финансовое учреждение.
Сделку стороны намерены завершить осенью, предварительным условием этого является получение разрешения от Департамента конкуренции.
”19 февраля 2019 года мы дали знать, что завершаем банковскую деятельность в Балтийских странах, — сказал руководитель местного отделения Danske Bank Фредерик Бьерн. По его заверению, условия кредитных договоров у клиентов эстонского отделения в связи с переходом в новый банк не изменятся, если только сам клиент не выразит желание внести в свой договор изменения.
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