LHV примет от Danske Bank тысячи клиентов с жилищными кредитами

Объем кредитного портфеля составляет почти 470 млн, из них 97 процентов — это 10800 клиентов, взявших жилищный кредит. Банки намерены подписать договор в среду, сообщил Danske Bank.

До окончательного завершения сделки у клиентов нет нужны чего-либо предпринимать — их договоры, в том числе и график платежей продолжают действовать, как и прежде.

Когда сделка по продаже кредитного портфеля будет совершена, банк свяжется с клиентами, чтобы уточнить некоторые обстоятельства, связанные с переходом их кредитов в другое финансовое учреждение.

Сделку стороны намерены завершить осенью, предварительным условием этого является получение разрешения от Департамента конкуренции.

”19 февраля 2019 года мы дали знать, что завершаем банковскую деятельность в Балтийских странах, — сказал руководитель местного отделения Danske Bank Фредерик Бьерн. По его заверению, условия кредитных договоров у клиентов эстонского отделения в связи с переходом в новый банк не изменятся, если только сам клиент не выразит желание внести в свой договор изменения.