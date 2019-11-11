LHV прекращает деятельность пенсионного фонда, инвестирующего в Эстонию

LHV Varahaldus приняло решение о прекращении деятельности Пенсионного фонда LHV Eesti в его нынешнем виде путем слияния с Пенсионным фондом LHV L. Причиной такого решения стали непредсказуемое влияние пенсионной реформы на эстонский инвестиционный рынок и объемы фондов, сообщают "Деловые Ведомости".
Предприятие сообщило, что пенсионный фонд LHV Eesti занимается долгосрочным инвестированием пенсионных активов в основном в отечественную экономику.
Изменение второй пенсионной ступени на добровольную не способствует подобной стратегии. То есть способность фондов продолжать развитие отечественного рынка капитала попадет под влияние значительных изменений в принципах пенсионных накоплений, пояснило предприятие.
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