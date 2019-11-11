11.11.2019, 20:50

LHV прекращает деятельность пенсионного фонда, инвестирующего в Эстонию

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EST 8
LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamine
LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamineFoto: Tiit Blaat

LHV Varahaldus приняло решение о прекращении деятельности Пенсионного фонда LHV Eesti в его нынешнем виде путем слияния с Пенсионным фондом LHV L. Причиной такого решения стали непредсказуемое влияние пенсионной реформы на эстонский инвестиционный рынок и объемы фондов, сообщают "Деловые Ведомости".

Предприятие сообщило, что пенсионный фонд LHV Eesti занимается долгосрочным инвестированием пенсионных активов в основном в отечественную экономику.

Изменение второй пенсионной ступени на добровольную не способствует подобной стратегии. То есть способность фондов продолжать развитие отечественного рынка капитала попадет под влияние значительных изменений в принципах пенсионных накоплений, пояснило предприятие.

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