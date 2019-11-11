LHV прекращает деятельность пенсионного фонда, инвестирующего в Эстонию

Предприятие сообщило, что пенсионный фонд LHV Eesti занимается долгосрочным инвестированием пенсионных активов в основном в отечественную экономику.

Изменение второй пенсионной ступени на добровольную не способствует подобной стратегии. То есть способность фондов продолжать развитие отечественного рынка капитала попадет под влияние значительных изменений в принципах пенсионных накоплений, пояснило предприятие.