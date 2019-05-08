LHV предупреждает: мошенники рассылают электронные письма от имени банка

Сегодня от имени банка LHV были разосланы электронные письма с заголовком "FW: Teil on võrgus kaks dokumenti" (У вас в сети два документа), в которых получателю предлагалось войти по ссылке в фальшивый интернет-банк LHV, где следующим шагом предполагался запрос данных клиента (имя пользователя и пароль Smart-ID). Банк рекомендует воздержаться от прочтения писем с подобным заголовком и стереть их по получении.

LHV советует предельно внимательно относится ко всем письмам, в которых предлагается обновление паролей или же введение личных данных по ссылкам. Перед входом в интернет-банк рекомендуется убедиться в том, что таковой действительно является официальный сайтом банка, о чем свидетельствуют корректные веб-адрес и ссылки, подача информации на сайте, а также характерный значок — зеленый замок в строке адреса сайта. LHV напоминает: при входе в интернет-банк никогда не запрашивается PIN2, этот пароль предусмотрен для подписания сделок и договоров.

Клиентов, которые получили подобные письма и выполнили предложенное в них просит незамедлительно связаться со службой поддержки клиентов LHV: info@lhv.ee.