LHV покупает и остальные кредиты Danske Bank

LHV получит кредиты со скидкой в 19 млн евро.

Сделку завершат в октябре, тогда сформируются и окончательный объем и цена сделки. Предположительно размер портфеля к моменту сделки уменьшится до 280 млн евро. Предварительным условием для завершения сделки является получение разрешения от Департамента конкуренции.

По сути приобретаемое предприятие состоит из кредитного портфеля предприятий и государственного сектора Эстонии, объем которого составляет 312 млн евро. Из этого около 42% образуют кредиты предприятий и 54% — выданные местным самоуправлениям кредиты.

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