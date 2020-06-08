LHV покупает и остальные кредиты Danske Bank
Ранее купивший кредиты частных лиц Danske Bank в Эстонии банк LHV теперь захватывает и кредитный портфель предприятий и местных самоуправлений датского банка.
Ранее купивший кредиты частных лиц Danske Bank в Эстонии банк LHV теперь захватывает и кредитный портфель предприятий и местных самоуправлений датского банка.
LHV получит кредиты со скидкой в 19 млн евро.
Сделку завершат в октябре, тогда сформируются и окончательный объем и цена сделки. Предположительно размер портфеля к моменту сделки уменьшится до 280 млн евро. Предварительным условием для завершения сделки является получение разрешения от Департамента конкуренции.
По сути приобретаемое предприятие состоит из кредитного портфеля предприятий и государственного сектора Эстонии, объем которого составляет 312 млн евро. Из этого около 42% образуют кредиты предприятий и 54% — выданные местным самоуправлениям кредиты.
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