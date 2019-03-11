LHV открывает новые банкоматы в Нарве, Кейла, Курессааре и Ласнамяэ

По словам Эрки Килу, в LHV растет как активность клиентов, так и ожидания к банковским услугам: ”Из опыта LHV можем сказать, что в наших банкоматах взнос наличных денег превышает их выдачу, и это значит, что совсем без услуг с наличными не обойтись. При открытии новых банкоматов мы исходим из того, где наши услуги нужны. Мы отслеживаем привычки наших клиентов. Мы планируем и в дальнейшем открывать новые банкоматы в местах, где из банкоматов других банков берется больше денег и где спрос выше. Поскольку наша цель быть лучшим банком для предприимчивых и активных людей, которые умеют и хотят совершать операции с деньгами быстро и удобно в интернет- или мобильном банке, мы видим также то, что помимо развития э-услуг клиентам также нужно пользоваться услугами с наличными. Это мы все больше и предлагаем по всей Эстонии”.

В связи с открытием банкоматов, LHV организует ознакомительные мероприятия в Курессааре и Нарве, во время которых будут присутствовать работники по обслуживанию клиентов LHV Pank. По желанию на месте можно будет заключить клиентский договор.

Банкоматы LHV Pank расположены во внутренних помещениях, доступ к ним открыт в часы работы торговых центров. В банковских конторах круглосуточно. Помимо снятия и взноса наличных, в банкоматах можно также посмотреть остаток своего счета и сменить PIN-коды банковской карточки. Банкоматы LHV снабжены функцией бесконтактного платежа, что означает, что с бесконтактной карточкой можно снять деньги и не вставляя банковскую карточку в автомат.

С сегодняшнего дня банкоматы представлены в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кейла, Курессааре, Раквере, Вильянди и Виймси. Местоположение всех автоматов можно посмотреть здесь.