11.03.2019, 18:55

LHV открывает новые банкоматы в Нарве, Кейла, Курессааре и Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Madis Toomsalu
Madis ToomsaluFoto: Hendrik Osula

С сегодняшнего дня по всей Эстонии работает четыре новых банкомата LHV, с помощью которых можно будет как снимать, так и вносить деньги на счет. Новые банкоматы находятся в Курессааре, Нарве, Кейла и в Таллинне в торговом центре Lasnamäe Centrum, сообщает банк.

У LHV Pank теперь в общей сложности 25 банкоматов по всей Эстонии, в том числе, помимо вышеупомянутых, банкоматы установлены в Таллинне (14 банкоматов) и Тарту (три банкомата), а также в Пярну, Раквере, Вильянди, Виймси.

”LHV Pank развивается быстро, и число наших клиентов растет. Мы открываем новые банкоматы в городах, в которых находятся наши клиенты”, — сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу. — ”Помимо Таллинна и Тарту, где число людей, выбравших банк LHV своим банком, уже довольно велико, мы хотим соответствовать ожиданиям людей и компаний именно из других регионов. В январе, в сотрудничестве с Налогово-Таможенном департаментом, мы открыли услугу Предпринимательского счета, которая упростит уплату налогов и ведение отчетности для частных лиц, занимающихся предпринимательством”.

По словам Эрки Килу, в LHV растет как активность клиентов, так и ожидания к банковским услугам: ”Из опыта LHV можем сказать, что в наших банкоматах взнос наличных денег превышает их выдачу, и это значит, что совсем без услуг с наличными не обойтись. При открытии новых банкоматов мы исходим из того, где наши услуги нужны. Мы отслеживаем привычки наших клиентов. Мы планируем и в дальнейшем открывать новые банкоматы в местах, где из банкоматов других банков берется больше денег и где спрос выше. Поскольку наша цель быть лучшим банком для предприимчивых и активных людей, которые умеют и хотят совершать операции с деньгами быстро и удобно в интернет- или мобильном банке, мы видим также то, что помимо развития э-услуг клиентам также нужно пользоваться услугами с наличными. Это мы все больше и предлагаем по всей Эстонии”.

В связи с открытием банкоматов, LHV организует ознакомительные мероприятия в Курессааре и Нарве, во время которых будут присутствовать работники по обслуживанию клиентов LHV Pank. По желанию на месте можно будет заключить клиентский договор.

Банкоматы LHV Pank расположены во внутренних помещениях, доступ к ним открыт в часы работы торговых центров. В банковских конторах круглосуточно. Помимо снятия и взноса наличных, в банкоматах можно также посмотреть остаток своего счета и сменить PIN-коды банковской карточки. Банкоматы LHV снабжены функцией бесконтактного платежа, что означает, что с бесконтактной карточкой можно снять деньги и не вставляя банковскую карточку в автомат.

С сегодняшнего дня банкоматы представлены в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кейла, Курессааре, Раквере, Вильянди и Виймси. Местоположение всех автоматов можно посмотреть здесь.

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