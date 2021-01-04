LHV начинает открывать для клиентов пенсионные инвестиционные счета

По словам руководителя отдела инвестиционных услуг LHV Pank Мартина Метса, PIK предназначен в первую очередь тем, кто хочет самостоятельно управлять пенсионными активами, используя при этом возможности II пенсионной ступени. ”Вы можете переадресовать на личный инвестиционный пенсионный счет пенсионные взносы (2+4%). Кроме того, можно без уплаты налогов перевести на PIK свои предыдущие накопления в пенсионном фонде. LHV предлагает клиентам возможность приобретать через PIK биржевые ценные бумаги, такие как акции или фондовые паи. При этом на счете можно хранить активы как в денежной форме, так и в форме срочного депозита”, — рассказывает Метс.

По его словам, PIK — хороший инструмент накопления пенсии для опытного инвестора, поскольку его можно использовать в рамках системы II пенсионной ступени, когда собственные пенсионные взносы пополняются государственными взносами. ”Численность зарегистрированных сейчас в Эстонии биржевых инвесторов — порядка 50 000 человек, а ко II пенсионной ступени присоединились почти 800 000 человек. Мы уверены, что благодаря PIK сможем в ближайшие годы в несколько раз увеличить количество инвесторов в Эстонии. Пенсионный инвестиционный счет подойдет не каждому. Если вы не ориентируетесь в рисках, не стоит рисковать пенсионными накоплениями. И в то же время я считаю, что в Эстонии много людей, которые хотят взять ответственность на себя и самостоятельно принимать финансовые решения”, — комментирует Метс.

LHV Pank как лидер эстонского рынка инвестиционных услуг создает пенсионный инвестиционный счет, всесторонне отвечающий потребностям клиентов. Так, помимо вкладов в отдельные позиции, можно воспользоваться автоматическим инвестированием. В этом случае, как и в случае со Счетом роста LHV, вкладчик сам выбирает подходящие для него ценные бумаги, и банк регулярно совершает покупки от его имени. Автоматическое инвестирование позволяет клиенту PIK недорого и комфортно инвестировать свои ежемесячные пенсионные взносы на фондовых биржах.

В отношении PIK в банке LHV с 1 января будет применяться отдельный прейскурант: операции с балтийскими акциями через PIK бесплатны, хранение балтийских ценных бумаг также бесплатно, хранение иностранных ценных бумаг на сумму до 50 000 евро — бесплатно, снижается также комиссия за сделки с иностранными акциями. До конца 2021 года сделки по иностранным акциям в порядке исключения будут сопровождаться еще более низкой комиссией, а именно 0,1% от стоимости сделки (но не менее 10 евро за сделку). Цель снижения ставок банковской комиссии — предоставить клиентам возможность самостоятельно реинвестировать накопленные в пенсионных фондах деньги на максимально выгодных условиях.