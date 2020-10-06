06.10.2020, 15:10

LHV, Luminor, SEB и Swedbank присоединились к уникальной пилотной программе по борьбе с отмыванием денег


EST
LHV, Luminor, SEB и Swedbank присоединились к уникальной пилотной программе по борьбе с отмыванием денег
Pixabay

Банки LHV, Luminor, SEB Eesti и Swedbank Eesti присоединились к пилотной программе, в рамках которой будет протестирована платформа по обмену данными технологической компании Salv. Программа появилась при сотрудничестве экспертов Инспекции по защите данных, Бюро по борьбе с отмыванием денег и Финансовой инспекции, которые участвовали в рабочих группах в качестве консультантов. Результаты пилотного проекта появятся весной 2021 года.

Цель пилотной программы AML Bridge (anti-money laundering bridge) — протестировать три гипотезы. Согласно первой гипотезе, межбанковское сотрудничество по обмену данными даст хороший результат в области борьбы с отмыванием денег. Согласно второй гипотезе, использование технологии, обеспечивающей приватность (privacy enhancing technology или PET), позволит сотрудничать банкам таким образом, что обмен данными будет происходить в Эстонии и ЕС согласно требованиям о защите данных и банковской тайны. Согласно третьей гипотезе, банки других стран-членов ЕС готовы внедрить подобную систему в случае, если пилотный проект в Эстонии покажет явный прогресс в области препятствию отмыванию денег.

Читайте также:

По словам основателя Salv Стена Тамкиви, нужно отметить работу эстонских банков и рабочих групп. ”С одной стороны, нынешняя система неоправданно неудобна для многих честных клиентов, не причастных к отмыванию денег. С другой стороны, мировые банки в состоянии предотвратить примерно 1-2 процента отмывания денег. Банки и регулирующие органы не являются причиной этих проблем — человечество просто пока еще не разработало и не внедрило лучших решений. Посмотрим правде в глаза — это будет сложно. Ведь мы пытаемся добиться эффективного результата в условиях демократического общества, чтобы никто не нарушал права человека. В этом помогут технологии, передовые банки и регулирующие органы, которые готовы пробовать что-то новое. Сегодня мы видим среду, благоприятную для инноваций в Эстонии, и надеемся, что путь, проложенный с эстонскими банками и агентствами, станет отправной точкой для более глобальных изменений”, — сказал он.

Тамкиви объясняет, что преступники с глобальным охватом сотрудничают и передают опыт. ”Они буквально делятся, так называемыми, отмытыми денежными потоками, то есть сотрудничают в легализации незаконных доходов и сознательно планируют наиболее сложные и труднонаходимые сети. В то же время банки не могут быстро обмениваться информацией друг с другом из-за сложного правового пространства и отсутствия технологий, которые могут анализировать данные без нарушения прав человека на неприкосновенность частной жизни. Ситуация осложняется тем, что существуют подозрения, что высокопоставленные правительственные чиновники в некоторых странах сотрудничают с лидерами криминального мира. Это означает, что лучшие мировые знания в области борьбы с финансовыми преступлениями становятся известны криминальной элите. Следующим шагом в борьбе с отмыванием денег может стать внедрение технологии (privacy enhancing technology или PET), основанной на более высоком уровне криптографии и обеспечивающей приватность, с помощью которой банки могут делать соответствующие запросы, не нарушая правил о защите данных. Платформа Salv — это не замена, а дополнение к ранее использовавшимся средствам борьбы с отмыванием денег. Это совершенно новый инструмент, позволяющий банкам синхронно обмениваться данными”, — говорит Тамкиви.

Пилотная программа протестирует похожее на X-tee решение, где личные данные не хранятся централизовано. Технология позволяет хранить данные в разных банках, там где человек эти данные предоставил. Таким образом, обеспечивается максимальная устойчивость к кибер-атакам и правомерное использование данных. Технология Salv сможет создать связи между данными в тех банках, которые присоединяться к AML Bridge. Таким образом, банк сможет предотвратить криминальные сделки и дискриминацию честных клиентов. ”Например, мы можем исключить случаи, когда человека отказываются обслуживать из-за наличия криминогенного тезки в другой стране”, — говорит Тамкиви.

По словам председателя правления Союзов банков Эстонии Эрки Килу, пилотный проект даст банкам Эстонии возможность искать и находить решения для эффективной борьбы посредством межбанковского сотрудничества. Найденные решения можно использовать и за пределами Эстонии. ”Сегодня Эстония считается лидером общественного мнения как в области е-резидентства, так и в области кибер-защиты, но почему бы Эстонии не стать лидером в области цифровых решений по борьбе с отмыванием денег? Самая большая проблема здесь даже не в мощности технологии, а в организации обмена информацией, основанной на полном соблюдении требований о защите данных. Поэтому, помимо банков, в проекте участвуют эксперты Инспекции по защите данных, Финансовой инспекции и Службы финансовой разведки”, — сказал Килу.

Salv — технологическая компания, которая занимается борьбой с отмыванием денег. Компания была основана в 2018 году бывшими ключевыми сотрудниками TransferWise Таави Тамкиви, Джеффом МакКлелландом и Сергеем Румянцевым. Сегодня команда Salv состоит из 25 человек, в основном из бывших сотрудников Skype и TransferWise. В конце 2019 года к команде Salv присоединился банковский эксперт Роберт Китт, который также был одним из руководителей пилотной программы AML Bridge в Эстонии. Salv привлекла более 2 миллионов долларов венчурных инвестиций. Среди инвесторов — Fly Ventures, Passion Capital, Seedcamp, основатель N26 Максимилиан Тайентал, бывший технологический менеджер Twilio Отть Кауквер и эстонский разработчик программы э-резидентства Таави Котка и бывший генеральный директор Skype в Эстонии Стен Тамкиви.

Читайте также: