LHV, Luminor, SEB и Swedbank присоединились к уникальной пилотной программе по борьбе с отмыванием денег

Цель пилотной программы AML Bridge (anti-money laundering bridge) — протестировать три гипотезы. Согласно первой гипотезе, межбанковское сотрудничество по обмену данными даст хороший результат в области борьбы с отмыванием денег. Согласно второй гипотезе, использование технологии, обеспечивающей приватность (privacy enhancing technology или PET), позволит сотрудничать банкам таким образом, что обмен данными будет происходить в Эстонии и ЕС согласно требованиям о защите данных и банковской тайны. Согласно третьей гипотезе, банки других стран-членов ЕС готовы внедрить подобную систему в случае, если пилотный проект в Эстонии покажет явный прогресс в области препятствию отмыванию денег.

По словам основателя Salv Стена Тамкиви, нужно отметить работу эстонских банков и рабочих групп. ”С одной стороны, нынешняя система неоправданно неудобна для многих честных клиентов, не причастных к отмыванию денег. С другой стороны, мировые банки в состоянии предотвратить примерно 1-2 процента отмывания денег. Банки и регулирующие органы не являются причиной этих проблем — человечество просто пока еще не разработало и не внедрило лучших решений. Посмотрим правде в глаза — это будет сложно. Ведь мы пытаемся добиться эффективного результата в условиях демократического общества, чтобы никто не нарушал права человека. В этом помогут технологии, передовые банки и регулирующие органы, которые готовы пробовать что-то новое. Сегодня мы видим среду, благоприятную для инноваций в Эстонии, и надеемся, что путь, проложенный с эстонскими банками и агентствами, станет отправной точкой для более глобальных изменений”, — сказал он.

Тамкиви объясняет, что преступники с глобальным охватом сотрудничают и передают опыт. ”Они буквально делятся, так называемыми, отмытыми денежными потоками, то есть сотрудничают в легализации незаконных доходов и сознательно планируют наиболее сложные и труднонаходимые сети. В то же время банки не могут быстро обмениваться информацией друг с другом из-за сложного правового пространства и отсутствия технологий, которые могут анализировать данные без нарушения прав человека на неприкосновенность частной жизни. Ситуация осложняется тем, что существуют подозрения, что высокопоставленные правительственные чиновники в некоторых странах сотрудничают с лидерами криминального мира. Это означает, что лучшие мировые знания в области борьбы с финансовыми преступлениями становятся известны криминальной элите. Следующим шагом в борьбе с отмыванием денег может стать внедрение технологии (privacy enhancing technology или PET), основанной на более высоком уровне криптографии и обеспечивающей приватность, с помощью которой банки могут делать соответствующие запросы, не нарушая правил о защите данных. Платформа Salv — это не замена, а дополнение к ранее использовавшимся средствам борьбы с отмыванием денег. Это совершенно новый инструмент, позволяющий банкам синхронно обмениваться данными”, — говорит Тамкиви.