Levikom ждет от министерства ответа на компромиссное предложение в отношении конкурса частот 5G

По словам Пыльдсамма, компромиссное предложение исходит из точек зрения министерства экономики и коммуникаций, а также департамента защиты прав потребителей и технического надзора, которые были озвучены в ходе судебных процессов. ”Делая это предложение, мы исходим из соображений, что мобильные операторы могли бы сразу же использовать частотный ресурс в максимальном объеме, что позволяет отсутствие координационного договора с Российской Федерацией. Каждый мобильный оператор получил бы 60 MHz, что можно использовать и в случае, если в ходе конкурса будет выдано только три частотных разрешения”, — пояснил Пыльдсамм.

Государство в ходе судебного разбирательства обосновало вывод на конкурс только трех разрешений необходимостью обеспечить клиентам трех операторов мобильной связи максимально возможную скорость мобильного интернета в ситуации, где нельзя использовать частоты 5G, потому что с Россией отсутствует координационный договор. ”В случае, если будут выданы четыре разрешения на 50 MHz и три разрешения на 60 MHz, то нет особой разницы скорости передачи данных — так что это более весомо, нежели силовое ограничение конкуренции”, — подтвердил Пыльдсамм. По его словам, у Levikom нет планов выходить на рынок услуг 4G, так что предприятие готово согласиться с нынешним разрешением в объеме 30 MHz, который еще не нельзя использовать для мобильных услуг. ”Мы готовы участвовать в аукционе по дополнительному частотному ресурсу в той же частотном районе, который можно использовать по всей республике”, — отмечает Пыльдсамм. Levikom желает продолжить использование частотного разрешения в диапазоне 3.5 GHz, применяя для нынешней сети технологии 5G.

Пыльдсамм по-прежнему считает самым полезным как для государства, так и для потребителей выдачу 4-5 частотных разрешения с равными правами и ограничениями в частотах 5G. ”Компромиссное предложение гораздо больше учитывает интересы нынешних трех операторов 4G, поскольку кардинально уменьшает вероятность прихода новых игроков на рынок и конкуренцию, что не отвечает лучшим образом интересам потребителей Эстонии. Компромисс приходится делать за счет уступок кого-то”, — признает Пыльдсамм. ”Компромиссное предложение Levikom означает, к сожалению, уступки за счет эстонских потребителей в пользу трех зарубежных операторов 4G”.

По словам исполнительного руководителя Levikom Пеэпа Пыльдсамма, при составлении предложения были учтены интересы разных сторон. ”Мы исходили из того, что конкурс на частоты 5G был бы в контексте принципов и практики Европейского Союза по части администрирования радиочастот, развития инноваций и свободной конкуренции”, — пояснил Пыльдсамм. По его словам, представители Levikom готовы обсуждать и другие сценарии, если они согласуются с текущей практикой и добрыми обычаями Европейского Союза.