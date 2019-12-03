03.12.2019, 19:40

Levikom предлагает телезрителям новые возможности


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4K telerFoto: Tiit Blaat

Эстонское телекоммуникационное предприятие Levikom обновило пакеты ТВ-услуги и теперь предлагает в базовом пакете самый широкий выбор каналов в Эстонии. За ту же абонентскую плату клиенты базового пакета смогут отныне выбирать среди более 33 каналов и при этом качество ТВ-услуги на повлияет на интернет-трафик.

ТВ-услуга Levikom работает на территории всей республики на базе беспроводной широкополосной сети, которая сопоставима с кабельным оптико-волоконным соединением и является подходящим решением для сельских регионов и малозаселенных городских районов, куда не дотягиваются кабельные соединения.

По словам директора подразделения частных клиентов Levikom Танеля Паута, сейчас только Levikom может гарантировать качественную телевизионную картинку в любое время в тех местах, где нет кабельного соединения — как в частных домах на окраине города, в рядных домах, так и в деревнях. ”Например, решения на базе технологии 4G означают, что просмотр ТВ в вечерний час пик не позволит использовать быстрое интернет-соединение. Сетевая технология Levikom обеспечивает то, что ТВ-сигнал не ухудшит домашнее интернет-соединение”, — пояснил Паут.

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”В Эстонии еще много регионов, где нет кабельного ТВ-соединения или же где его прокладка очень затратно и требует времени. В этих местах решение Levikom самое конкурентоспособное как в плане качества, так и цены”, — добавил Паут. Levikom может предложить качественную ТВ-услугу на большей территории Эстонии.

Постоянное соединение Levikom содержит не только ТВ-услугу с последующим просмотром, stop-TV и пр., но и быстрое интернет-соединение, домашний телефон, видеоохрану, облачные услуги и интернет вещей. Levikom предлагает в разных пакетах всего более 100 каналов, но отныне предприятие решило в базовом пакете предлагать более широкий выбор каналов — в том числе Discovery, два канала Eurosport, а также эстонские и российские детские, киноканалы и каналы для всей семьи.

ТВ-услуга Levikom доступна вместе с уникальным беспроводным постоянным интернет-соединением VirtuaalFiiber. По словам Паута, в Эстонии только у Levikom предлагаемые услуги интернета и телевидения независимы друг от друга, и позволяют в доме смотреть хоть шесть телевизоров в HD-качестве, сохраняя при этом сверхбыстрое интернет-соединение.

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