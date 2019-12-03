Levikom предлагает телезрителям новые возможности

Постоянное соединение Levikom содержит не только ТВ-услугу с последующим просмотром, stop-TV и пр., но и быстрое интернет-соединение, домашний телефон, видеоохрану, облачные услуги и интернет вещей. Levikom предлагает в разных пакетах всего более 100 каналов, но отныне предприятие решило в базовом пакете предлагать более широкий выбор каналов — в том числе Discovery, два канала Eurosport, а также эстонские и российские детские, киноканалы и каналы для всей семьи.
ТВ-услуга Levikom доступна вместе с уникальным беспроводным постоянным интернет-соединением VirtuaalFiiber. По словам Паута, в Эстонии только у Levikom предлагаемые услуги интернета и телевидения независимы друг от друга, и позволяют в доме смотреть хоть шесть телевизоров в HD-качестве, сохраняя при этом сверхбыстрое интернет-соединение.
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