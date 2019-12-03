Levikom предлагает телезрителям новые возможности

ТВ-услуга Levikom работает на территории всей республики на базе беспроводной широкополосной сети, которая сопоставима с кабельным оптико-волоконным соединением и является подходящим решением для сельских регионов и малозаселенных городских районов, куда не дотягиваются кабельные соединения.

По словам директора подразделения частных клиентов Levikom Танеля Паута, сейчас только Levikom может гарантировать качественную телевизионную картинку в любое время в тех местах, где нет кабельного соединения — как в частных домах на окраине города, в рядных домах, так и в деревнях. ”Например, решения на базе технологии 4G означают, что просмотр ТВ в вечерний час пик не позволит использовать быстрое интернет-соединение. Сетевая технология Levikom обеспечивает то, что ТВ-сигнал не ухудшит домашнее интернет-соединение”, — пояснил Паут.

”В Эстонии еще много регионов, где нет кабельного ТВ-соединения или же где его прокладка очень затратно и требует времени. В этих местах решение Levikom самое конкурентоспособное как в плане качества, так и цены”, — добавил Паут. Levikom может предложить качественную ТВ-услугу на большей территории Эстонии.