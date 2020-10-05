Летом жители Эстонии резко снизили объем онлайн-покупок. Эксперты в замешательстве

Если в июне этого года эстонские потребители потратили в интернет-магазинах на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, то в первую неделю августа объем онлайн-торговли был примерно на 50% ниже, чем год назад, и эта тенденция сохранялась на протяжении всего месяца. Однако такой тенденции не наблюдалось в Литве или Латвии, где объем онлайн-торговли постоянно превышал уровень прошлого года.

”Нет объективных причин для уменьшения объемов электронной коммерции в Эстонии, поэтому мы думаем, что это изменение связано с различной реакцией потребителей на меняющуюся среду”, — сказал руководитель партнёрских отношений Luminor Кристьян Ясинский.

”Электронная коммерция была более популярна в Эстонии, чем в Латвии и Литве, и она быстро росла даже во время самых жёстких ограничений. Таким образом, не исключено, что жители Эстонии увидели хорошую возможность по окончании карантина посетить магазины как в старые добрые времена”, - предположил эксперт.

Ясинский добавил, что, хотя изначально доля электронной коммерции, казалось, увеличилась во время первой волны коронавируса, ещё слишком рано говорить о кардинальном изменении потребительских привычек на примере Эстонии.

Он отметил, что потребители во всех трех странах Балтии вели себя одинаково в июне, когда объем продаж сегмента товаров для дома (DIY) в Литве, Латвии и Эстонии был на 20–25% выше, чем в прошлом году. За остаток лета в Латвии и Эстонии существенных изменений не произошло, но в конце августа оборот этого сегмента в Литве резко вырос и превысил прошлогодние расходы более чем на 25%. Литва также выделялась ростом аптечных расходов.

”Хотя этим летом во всех трех странах Балтии наблюдался рост расходов на лекарства, в Литве рост был особенно большим. С июля аптечные расходы превысили прошлогодний показатель почти на 40%. Вероятно, это связано с неопределённостью, вызванной COVID-19, и распространением самолечения, поскольку доступ к обычным медицинским услугам стал более трудным”, — сказал Ясинский.

Он добавил, что в туристическом сегменте пока нет хороших новостей. И хотя в середине лета люди начали было немного больше путешествовать, оборот этих услуг по-прежнему примерно на 40% ниже во всех трех Балтийских странах по сравнению с 2019 годом. В Эстонии, Латвии и Литве потребители стали меньше тратить на топливо, развлечения и рестораны, но зато все стали покупать больше продуктов. ”В конце августа мы также увидели рост расходов на одежду, но это можно объяснить наступлением осеннего и зимнего сезонов”, — пояснил руководитель партнёрских отношений Luminor.