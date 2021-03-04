Летом из-за перехода на новый формат вещания почти 75 000 семей придется сменить телевизоры

В Эстонии сейчас около 100 000 телезрителей смотрят программы в старом формате SD. Летом у них пропадет такая возможность из-за перехода на новый формат вещания. Согласно оценке, около 75 000 телезрителям придется сменить телевизор.

Затраты на параллельное вещание в двух форматах в 2020 году составили 300 000 евро, а в 2021 году за полгода уйдет 150 000 евро. Сумму покрывают на двоих ERR и Levira.

Согласно исследованию Kantar Emor, в Эстонии около 26 000 домохозяйств до сих пор используют кинескопный телевизор, а в 7000 из них смотрят телевизор с помощью антенны. В основном это семьи, проживающие за городом или в поселках городского типа, пенсионеры. Больше всего таких телезрителей в Тартумаа, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Levira объяснила, что смена формата касается находящихся в свободном вещании каналов ERR — ETV, ETV2 и русскоязычного ETV+, а также тех телезрителей, кто использует антенну. Кроме того, изменение касается передающихся беспроводным путем в сети Elisa каналов, но не тех пользователей, кто использует для этого кабель, мобильную сеть или спутниковую антенну.