Летом эстонцы сломали рекордное количество телефонов

Летом эстонцы сломали рекордное число экранов

Согласно статистике ремонта и страхования устройств Tele2, число устройств, нуждающихся в ремонте или замене, летом увеличилось почти в полтора раза. По сравнению с весной было сломано на 66% больше экранов.

”Самая распространенная проблема — случайное повреждение экрана. Кроме того, число повреждений водой за лето увеличилось в девять раз”, — сказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. ”Как и в прошлом году, это летняя тенденция — люди менее осторожны и более активны, поэтому больше смарт-устройств случайно повреждается”, — добавила она.

Большинство телефонов, отданных в ремонт в летние месяцы, было телефонами самых популярных производителей, на долю Samsung, Huawei и Apple пришлось три четверти ремонтных работ.

По словам Селиов, в основном страхование оформляют владельцы телефонов, чья стоимость составляет 75-400 евро, что составляет почти 70% всех застрахованных телефонов. ”В случае с более дорогими устройствами, судя по всему, владельцы полагаются на страхование жилья и гарантию, которые не всегда включают в себя замену экрана. Тем временем, в случае страхования устройств клиенты получают компенсацию в 99% случаев”, — отметила директор по обслуживанию клиентов.