Лесопромышленность надеется увеличить объемы вырубки леса совместно с Eesti Energia

Министерство экономики подготавливает проект, который позволит на нарвских электростанциях Eesti Energia частично заменить сланец древесиной. По оценке Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности, нарвские электростанции путем сжигания древесины в котлах могут увеличить объемы вырубки леса до 500 000 кубических метров, пишут "Деловые Ведомости".