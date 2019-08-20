Лесопромышленность надеется увеличить объемы вырубки леса совместно с Eesti Energia

Лесная и деревообрабатывающая промышленности надеются, что спрос на древесину со стороны Нарвских электростанций увеличит объемы вырубки леса в Эстонии.
Министерство экономики подготавливает проект, который позволит на нарвских электростанциях Eesti Energia частично заменить сланец древесиной. По оценке Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности, нарвские электростанции путем сжигания древесины в котлах могут увеличить объемы вырубки леса до 500 000 кубических метров, пишут "Деловые Ведомости".
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