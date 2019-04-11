Лесопромышленники: запрет на вырубку оставил бы более 35 000 человек без работы на несколько месяцев

По словам председателя союза и главы мебельного производства Tarmeko Яака Нигула, последствия этого основывающегося на эмоциях предложения могут быть очень серьезными.

”В сфере лесного хозяйства и древообрабатывающей промышленности трудятся более 35 00 человек. Если на несколько месяцев запретить вырубку леса, то это означает потерю дохода на несколько месяцев для тех нескольких тысяч людей, которые зарабатывают на хлеб для своих семей непосредственно вырубкой леса. Кроме этих людей, временно останутся без работы и та более многочисленная группа людей, которая занимается обработкой дерева”, — отметил он.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Яан Айаотс добавил, что ограничение снизит конкурентоспособность эстонских предприятий по сравнению с другими странами. ”Важно и сохранить природу Эстонии, и обеспечить конкурентоспособность промышленности, но этого можно достичь только путем аргументированного диалога”, — отметил он.