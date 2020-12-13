13.12.2020, 08:57

Лесной и деревообрабатывающий сектор создает 15% добавленной стоимости всей экономики Эстонии


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Arukask, kuusk
Arukask, kuuskFoto: Ilmar Saabas

Недавно опубликованный Ernst & Young Baltic AS анализ социально-экономического влияния лесного и деревообрабатывающего сектора показывает, что сектор создает ориентировочно 2,2 миллиарда евро валовой добавленной стоимости в год, что составляет почти 15% от созданной в Эстонии добавленной стоимости. Роль сектора особенно важна для сельских регионов.

Анализ проводился по заказу Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии, председатель правления которого Рауль Кирьянен сказал, что влияние сектора особенно заметно в небольших регионах. ”На лесной и деревообрабатывающий сектор приходится 27% всей добавленной стоимости в Центральной Эстонии и 20% в Южной Эстонии, что играет очень важную роль в экономической жизнеспособности и развитии этих регионов”, — говорит Кирьянен. Он добавляет, что этот сектор является одним из столпов региональной политики Эстонии, поскольку помогает сдерживать процесс депопуляции регионов. ”При строительстве дома и создании семьи предпочтение отдается тем регионам, где есть высокооплачиваемая работа и можно реализоваться в профессии. История успеха лесной и деревообрабатывающей промышленности вселяет в жителей небольших городов и волостей Эстонии уверенность в то, что инновации могут рождаться и за пределами крупных центров притяжения”, — говорит Кирьянен.

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Основой высокой добавленной стоимости, создаваемой сектором, является автоматизация и цифровизация отраслей. ”Сегодня деревообрабатывающая промышленность является самой инновационной отраслью в Эстонии, где, согласно проведенному Swedbank опросу промышленных предприятий, более 50% производственных процессов автоматизированы и оцифрованы”, — подчеркивает Кирьянен. Он отмечает, что значительные инвестиции в ведущие технологии мирового класса позволяют людям, работающим в лесном секторе, делать это эффективно и с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, помогает создавать высокооплачиваемые рабочие места в сельской местности, где расположена большая часть деревообрабатывающей промышленности Эстонии.

Кирьянен подчеркивает, что добавленная стоимость, создаваемая лесным и деревообрабатывающим сектором, чрезвычайно широко распределяется по всей Эстонии благодаря длинной цепочке поставок. На разных этапах роста добавленной стоимости доход получают самые разные стороны — от лесовладельцев до производителей деревянных домов. ”Выращивание здорового и жизнеспособного леса требует посадки и постоянного ухода. Для производства деревянной продукции лес необходимо рубить, транспортировать и пилить. Изготовленная в Эстонии и из эстонской древесины готовая продукция находит широкое применение в различных секторах, но в основном в качестве строительных и отделочных материалов, и завоевывает признание во всем мире”, — говорит Кирьянен.

Из анализа следует, что наибольший вклад в добавленную стоимость лесной и деревообрабатывающей промышленности вносит механическая обработка древесины, составляя 1,3 миллиарда евро. По словам Кирьянена, в механической обработке древесины мы успешно конкурируем со странами, имеющими долгую историю деревообработки, такими как Финляндия, Швеция, Канада и Германия. ”Поскольку, например, высококачественная химическая переработка древесины в Эстонии осуществляется в относительно небольших объемах, то крупномасштабные инвестиции с целью сохранения международной конкурентной способности были сделаны именно в повышение эффективности механической обработки древесины. В контексте создания добавленной стоимости эти вложения несомненно окупились”, — говорит Кирьянен.

Хотя объем химической переработки древесины в Эстонии невелик по сравнению с соседними странами, она создает самую высокую добавленную стоимость на одного работника в лесной и деревообрабатывающей промышленности, превышающую 180 000 евро. ”Если мы хотим, чтобы Эстония и в будущем была известна на международном уровне как успешная лесная страна, мы должны следовать мировым тенденциям. Экологические проблемы вызывают растущую озабоченность и подвергаются все более пристальному вниманию. Сегодня из древесины можно производить практически все, что до настоящего времени привыкли производить из невозобновляемых видов ресурсов. У Эстонии есть возможность быть создателем новых решений, а не импортером. Для этого необходимо развивать потенциал химической переработки древесины и искать возможности для развития сотрудничества в области исследований и разработок”, — отмечает Кирьянен.

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