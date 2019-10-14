Ленинградская область стала лидером по строительству жилья среди регионов РФ. Эстония уступает ей очень сильно

Рейтинг регионов России, где на одного жителя вводится наибольшее количество жилья, возглавила Ленинградская область. Это следует из нового исследования, проведенного ”РИА Новости”.

Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.

В итоге рейтинг возглавила Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,2 кв. м., что в два раза больше, чем в Эстонии.

На втором оказалась Московская область (1,1 кв. м). Далее с небольшими различиями в показателях идут сразу несколько регионов — Тюменская (0,881 кв. м), Калининградская (0,852 кв. м) области, Краснодарский край (0,832 кв. м), Ульяновская область (0,827 кв. м), Белгородская (0,818 кв. м) и Липецкая (0818 кв. м) области.