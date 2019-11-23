Лекарственный туризм: финны все чаще привозят рецептурные лекарства из Эстонии

Уже более 5700 рецептов, выписанных врачом в Финляндии, были выкуплены в эстонских аптеках.

В Финляндии аптеки ежегодно продают 5-6 млн наименований рецептурных лекарств.

Назначенные врачом в Финляндии препараты можно также купить в Хорватии, однако там спрос на лекарства среди финнов не такой высокий.

Выплачиваемую Ведомством народных пенсий Kela компенсацию стоимости лекарства можно запросить после поездки в Эстонию.