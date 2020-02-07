Легендарный столичный кинотеатр Kosmos был обновлен

Зал кинотеатра Kosmos с самым большим экраном в Эстонии был обновлен — в нем было установлено новейшее оборудование для показа фильмов. Вместо проектора IMAX теперь зал может похвастаться последними технологическими достижениями — лазерным проектором RGB, аудиосистемой Dolby с иммерсивным звуком, колонками JBL с дополнительным басовым каналом а также новым экраном с коэффициентом усиления 2.8 и 3D технологией Volfoni. Логотип IMAX в связи с этим изменением был в пятницу, 7 февраля, демонтирован с фасада кинотеатра.

”Концепция IMAX гораздо лучше сочетается и более эффективно работает с концепцией мультиплекса. Поэтому именно шестизальный кинотеатр CINAMON в торгово-развлекательном центре Т1 теперь будет демонстрировать фильмы в этом формате. А кинотеатр Kosmos является важным культурным центром притяжения для жителей Таллинна и туристов уже более 55 лет. В 2014 году мы вдохнули в него совершенно новую жизнь, и теперь мы делаем очередной шаг для того, чтобы он оставался одним из любимых мест для знакомства с новинками современного кинематографа в высоком качестве. В дальнейшем мы сможем предложить широкую разнообразную программу, включающую в себя не только хиты мирового кинематографа, но также и новинки от эстонских режиссеров”, — сказала руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая.

Новый кинозал IMAX открывается 7 февраля в торгово-развлекательном центре T1, где пройдет премьера красочного боевика о женщинах-супергероях ”Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн”.