Легендарный производитель одежды Sangar закрывает три магазина в Эстонии

Из-за вызванных коронавирусом ограничений эстонский производитель одежды Sangar закроет магазины в тартуском торговом центре Lõunakeskus, в Пярну и столичном торговом центре Viru Keskus, передает RusERR.
"Мы вынуждены закрыть часть магазинов по экономическим соображениям. За последний год число посетителей магазинов и продажи одежды снизились в два раза. Хотя мы выпустили новые продукты, подходящие для домашнего офиса, это не заменит дохода от продаж представительских одежды и рубашек, которые до сих пор были нашим основным источником оборота", — сообщил исполнительный директор Sangar Рауль Сакс в распространенном в четверг пресс-релизе.
В Тарту продолжит работать фабричный магазин предприятия. В Таллинне сохранится три представительства, работающих при торговых центрах. Фирма намерена сосредоточиться на продаже продукции в интернете.
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