01.02.2021, 19:27

Легендарный портал Neti.ee продан фирме Маргуса Линнамяэ

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Легендарный портал Neti.ee продан фирме Маргуса Линнамяэ
Скриншот

Насколько стало известно изданию Ärileht, поисковая система neti.ee продана компанией Telia фирме MM Grupp, контрольный пакет акций которой принадлежит Маргусу Линнамяэ. Telia сделку не комментирует.

По официальным данным у Neti.ee около 130 000 уникальных пользователей в месяц. Однако было время, когда Neti.ee была среди эстонцев даже популярнее, чем Google. К примеру, в 2003 году Google использовали в среднем 62 000 пользователей в день, а Neti.ee — 181 000.

В последующие годы использование Google более чем десятикратно возросло, а Neti.ee свои позиции растеряла.

В MM Grupp у Маргуса Линнамяэ 78% акций. В империю Линнамяэ входит в числе прочих Postimees Grupp AS, iDeal Group AS, Apollo Group OÜ и AS Kroonpress.

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