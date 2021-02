Легендарный портал Neti.ee продан фирме Маргуса Линнамяэ

По официальным данным у Neti.ee около 130 000 уникальных пользователей в месяц. Однако было время, когда Neti.ee была среди эстонцев даже популярнее, чем Google. К примеру, в 2003 году Google использовали в среднем 62 000 пользователей в день, а Neti.ee — 181 000.

В последующие годы использование Google более чем десятикратно возросло, а Neti.ee свои позиции растеряла.

В MM Grupp у Маргуса Линнамяэ 78% акций. В империю Линнамяэ входит в числе прочих Postimees Grupp AS, iDeal Group AS, Apollo Group OÜ и AS Kroonpress.