Легендарный KFC угрожает в социальной сети конкурентам: подражатели, берегитесь!(5)
Открывающая вскоре в Эстонии свои рестораны всемирно известная сеть быстрого питания KFC проводит в социальных сетях мощную кампанию. Всех конкурентов предостерегают от подражательства, потому что оригинал всегда был и будет лучше.
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