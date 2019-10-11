Легендарный KFC угрожает в социальной сети конкурентам: подражатели, берегитесь!

"Копировать — это невежливо. Лучше оригинала не будет", — написано на эстонской страничке KFC.

В последние годы в Эстонии появились несколько точек быстрого питания, где подаются куриные крылышки, по всей видимости, этот месседж обращен к ним.

"Берегитесь, подражатели! Скоро появится оригинал", — говорится в активно мелькающей в Facebook рекламе.

Напомним, что в торговом центре Ülemiste KFC открывается в октябре, а в Kristiine — в ноябре. Последний будет отличаться от ресторана в Ülemiste тем, что будет открыт круглосуточно, а для посетителей откроют отдельную парковку.