Лазейка закрывается: помимо запрета на ночную продажу будет действовать запрет на употребление спиртного

"Подготовка законодательной поправки обусловлена необходимостью противодействовать распространению коронавируса SARSCoV-2, ограничивая не только право розничной продажи, но и употребления алкоголя в месте его продажи. Тенденция последних недель и рост заболеваемости показали, что общереспубликанская опасность распространения вируса заметно не уменьшилась", — отмечается в пояснительной записке к проекту законодательной поправки.
Как мы уже сообщали, некоторые бизнесмены по всей Эстонии нашли различные способы уклоняться от соблюдения ограничений на ночную продажу, что не согласуется с общей целью — пресечь распространение COVID-19: они до начала действия ограничений продают спиртного на много часов вперед, выдумывают и другие схемы для удовлетворения потребности клиентов в алкоголе.
Контроль ограничения в употреблении алкоголя придется проверять полиции: если увеселительное заведение нарушает правила, то фирму оштрафуют. По существу нововведение будет означать следующее: после того, как часы пробьют полночь, владелец бара должен будет обеспечить, чтобы ни один клиент больше не выпил в его заведении ни глотка пива.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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