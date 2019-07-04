Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты

В интервью РБК лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус заявил о глубоком кризисе капиталистической системы, который вызывает нищету как в развивающихся, так и в передовых странах. ”Всю свою жизнь я борюсь с распространенным заблуждением, что причиной бедности являются сами бедняки — их образ жизни и мировоззрение. Причина бедности — капиталистическая система, в которой мы живем. Она навязана извне, а не создана самими людьми. Если мы хотим побороть бедность, нужно исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны”, — рассказал Юнус.

По мнению всемирно известного экономиста, ”с точки зрения капитализма человеком движет корыстный интерес”. ”И вся система строится, исходя из этой веры. То, что человеку вообще-то свойственно заботиться о других, не принимается всерьез. <…> Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимализации прибыли”, — говорит он. Другой фундаментальной ошибкой Юнус считает подавление системой современного капитализма культуры предпринимательства: нормой стала считаться работа в корпорациях, а не собственный, пусть и небольшой бизнес. ”По природе своей человек — творец, тот, кто решает проблемы, предприниматель. <…> Когда вы нанимаетесь на работу, то отказываетесь от своей способности к творчеству, ведь отныне вами управляют инструкции”, — говорит экономист.