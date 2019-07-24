Латвия стала производить больше алкоголя

В общей сложности за пять первых месяцев 2019 года для реализации в торговые точки было передано 25,36 млн литров алкогольных напитков, не считая пиво. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. В том числе для реализации было передано 5,687 млн литров вина, что на 11,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а также 4,563 млн литров водки (-6,3%), 6,472 млн литров других ферментированных напитков (не считая виноградные вина и пиво) (+38,3%), 1,294 млн литров алкогольных коктейлей (- 44,6%), 1,049 млн литров коньяка и бренди (+2,5%), пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Из Латвии было вывезено 69,777 млн литров алкогольных напитков, что на 11,8% больше, чем за соответствующие период прошлого года. В том числе в страны ЕС было вывезено 7,642 млн литров алкоголя, а экспортировано — 62,135 млн литров.

В свою очередь ввезено в Латвию за первые пять месяцев было 75,921 млн литров алкогольных напитков, что на 15,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе было ввезено 37,188 млн литров вина, что на 26,6% больше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев 2018 года в Латвии было произведено 21,28 млн литров алкогольных напитков, за исключением пива.