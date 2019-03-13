Латвийский суд снял с Олега Осиновского обвинение во взяточничестве

Об этом Осиновский сообщил в интервью изданию Ärileht.

В связи с передачей 500 000 евро прокуратура обвиняла Осиновского в двух эпизодах: даче взятки в обмен на победу в тендере и попытке оказать влияние на экс-президента РЖД Владимира Якунина, чтобы локомотивы отправлялись на ремонт в Латвию.

”Насколько я понимаю, по первому эпизоду теперь все выяснено и его больше нет. В отношении второго эпизода процесс еще идет”, — сказал бизнесмен.

При этом уточнить, в результате какой сделки Магонису была передана столь крупная сумма, Осиновский отказался. ”Было бы корректно, если бы об этих фактах спрашивал у меня суд, поэтому по этому вопросу мне сказать нечего”, — сказал он.