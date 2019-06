Латвийский Сейм в первом чтении одобрил снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%

Eelarve ja rahanduskomitee juht Mārtiņš Bondars on varem kinnitud, et aktsiisimäära langetus on kavandatud ajutise lahendusena vastuseks Eesti otsusele langetada, õlle, siidri ning kange alkoholi aktsiisi 1. juulist 25% võrra, kaitsmaks Läti eelarvetulusid. Juulist on 100 liitri absoluutse alkoholi aktsiisimäär 1564 eurot praeguse 1840 euro asemel. Varasemate plaanide kohaselt pidi aktsiisimäär tuleva aasta märtsist kerkima 2025 euroni. Läti rahandusministeeriumi prognooside kohaselt vähendaks Eesti poolne aktsiisilangetus riigi eelarvetulusid 92 miljoni euro võrra.

Foto: Ago Tammik