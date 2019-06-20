20.06.2019, 17:41

Латвийский Сейм в первом чтении одобрил снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%

 (21)
rus.DELFI.lv
EST 26
Piirikaubandus.
Eelarve ja rahanduskomitee juht Mārtiņš Bondars on varem kinnitud, et aktsiisimäära langetus on kavandatud ajutise lahendusena vastuseks Eesti otsusele langetada, õlle, siidri ning kange alkoholi aktsiisi 1. juulist 25% võrra, kaitsmaks Läti eelarvetulusid. Juulist on 100 liitri absoluutse alkoholi aktsiisimäär 1564 eurot praeguse 1840 euro asemel. Varasemate plaanide kohaselt pidi aktsiisimäär tuleva aasta märtsist kerkima 2025 euroni. Läti rahandusministeeriumi prognooside kohaselt vähendaks Eesti poolne aktsiisilangetus riigi eelarvetulusid 92 miljoni euro võrra.Foto: Ago Tammik

Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Поправки подготовлены с учетом снижения акциза на алкоголь в Эстонии, что может привести к уменьшению объема торговли алкогольными напитками в Латвии и поступлений в бюджет.

За законопроект проголосовал 61 депутат, против были восемь парламентариев.

Предложения к законопроекту депутаты могут подавать до 12.00 пятницы, 21 июня. Также Сейм постановил, что поправки будут рассматриваться в срочном порядке, в двух чтениях, и во втором чтении их планируется принять на ближайшем внеочередном заседании, которое созовет президиум парламента.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс ранее заявил, что Эстония очень быстро приняла поправки к закону об акцизном налоге, которые влияют на занятость в приграничных районах Латвии и поступления в бюджет страны. "С учетом того, что это произошло так быстро, нам, к сожалению, приходится принимать срочные решения", — сказал он.

В настоящее время закон гласит, что ставка на крепкие алкогольные напитки за 100 литров абсолютного спирта составляет 1840 евро, а с 1 июля должна повыситься до 2025 евро, в свою очередь в результате принятия поправок она снизится до 1564 евро. Планируется, что поправки к закону могут вступить в силу на следующий день после их провозглашения.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник провозгласила поправки к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, в соответствии с которыми с 1 июля ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки в Эстонии снижаются на 25%.

На пленарном заседании 13 июня Рийгикогу принял закон, которым с 1 июля понижается налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Инициированные фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и "Isamaa" законопроект нацелен на то, чтобы ограничить возросшую с 2015 года приграничную торговлю алкоголем в Латвии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что цель снижения ставок акциза — дать предпринимателям возможность понизить цены на алкоголь за счет снижения акцизной ставки, чтобы ограничить возросшую с 2015 года латвийскую приграничную торговлю алкоголем. В результате снижения цен на алкоголь могут сократиться объемы покупок алкоголя в Латвии и вырасти объем алкоголя, купленного в Эстонии, в том числе на северной границе.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: