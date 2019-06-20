Латвийский Сейм в первом чтении одобрил снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%

Поправки подготовлены с учетом снижения акциза на алкоголь в Эстонии, что может привести к уменьшению объема торговли алкогольными напитками в Латвии и поступлений в бюджет.

За законопроект проголосовал 61 депутат, против были восемь парламентариев.

Предложения к законопроекту депутаты могут подавать до 12.00 пятницы, 21 июня. Также Сейм постановил, что поправки будут рассматриваться в срочном порядке, в двух чтениях, и во втором чтении их планируется принять на ближайшем внеочередном заседании, которое созовет президиум парламента.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс ранее заявил, что Эстония очень быстро приняла поправки к закону об акцизном налоге, которые влияют на занятость в приграничных районах Латвии и поступления в бюджет страны. "С учетом того, что это произошло так быстро, нам, к сожалению, приходится принимать срочные решения", — сказал он.

В настоящее время закон гласит, что ставка на крепкие алкогольные напитки за 100 литров абсолютного спирта составляет 1840 евро, а с 1 июля должна повыситься до 2025 евро, в свою очередь в результате принятия поправок она снизится до 1564 евро. Планируется, что поправки к закону могут вступить в силу на следующий день после их провозглашения.