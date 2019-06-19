Латвийский Сейм уже в четверг может снизить акциз на алкоголь

Латвийский Сейм уже завтра будет решать, снизить ли акцизный налог на крепкий алкоголь. В среду профильная парламентская комиссия решила включить этот вопрос в распорядок дня пленарного заседания 20 июня, сообщает rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.
Акциз будет снижен на 23% и комиссия Сейма по бюджету и финансам попросит рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания.
Председатель комиссии Мартиньш Бондарс сказал, что Эстония очень резко снизила акциз, и это повлияет на трудоустройство в приграничных территориях Латвии и на доходы госбюджета.
По его словам, срочные поправки необходимы для того, чтобы компенсировать возникшую ситуацию. Стоит отметить, что поправки не относятся к пиву и другому спиртному слабее 22 градусов.
Если поправки завтра будут приняты, они могут вступить в силу уже на следующий день.
Ранее о возможности снижения акциза неоднократно заявлял и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, это будет ответный шаг на резкое снижение акциза в Эстонии. Однако глава латвийского правительства предполагал, что такое решение могло бы быть принято в августе.
В Эстонии акциз на алкоголь будет снижен на 25% с 1 июля. Предполагается, что это поможет бороться с торговлей спиртным на границе с Латвией.
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Окрыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери