Латвийский Сейм уже в четверг может снизить акциз на алкоголь

Акциз будет снижен на 23% и комиссия Сейма по бюджету и финансам попросит рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания.

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс сказал, что Эстония очень резко снизила акциз, и это повлияет на трудоустройство в приграничных территориях Латвии и на доходы госбюджета.

По его словам, срочные поправки необходимы для того, чтобы компенсировать возникшую ситуацию. Стоит отметить, что поправки не относятся к пиву и другому спиртному слабее 22 градусов.

Если поправки завтра будут приняты, они могут вступить в силу уже на следующий день.

Ранее о возможности снижения акциза неоднократно заявлял и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, это будет ответный шаг на резкое снижение акциза в Эстонии. Однако глава латвийского правительства предполагал, что такое решение могло бы быть принято в августе.

В Эстонии акциз на алкоголь будет снижен на 25% с 1 июля. Предполагается, что это поможет бороться с торговлей спиртным на границе с Латвией.