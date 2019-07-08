Латвийский Сейм снизил акциз на крепкий алкоголь

За законопроект проголосовал 51 депутат, против — 31. При этом большинство депутатов не поддержало идею снизить акциз на пиво.

Как пояснили авторы законопроекта, поправки были необходимы из-за изменений в эстонском законодательстве, регулирующем продажу алкоголя. По прогнозу Министерства финансов, они могли нанести бюджету Латвии урон в 92 миллиона евро. Сейчас, после принятия поправок, урон снизится до 32 миллионов евро.

Как сообщалось, в июне парламент Эстонии принял законопроект о снижении на 25% акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Закон начал действовать в июле, таким образом, цены на алкоголь в Эстонии снизились, а "алкотуризм" в Латвию сократился.

В прошлом году акциз на крепкий алкоголь в Эстонии был выше латвийского в полтора раза, на пиво — в 2,5 раза. В итоге та же самая бутылка пива в Латвии стоила 1 евро, в Эстонии — примерно за 1,40 евро. Даже если речь идет о пиве эстонского производства.

Резкое повышение акциза дало некоторые результаты: в 2018 году в Эстонии был зафиксирован самый низкий показатель употребления алкоголя на человека за 10 лет (10,1 литр абсолютного алкоголя на каждого взрослого жителя страны). При этом 30% алкоголя (3,3 литра) эстонцы привозили из-за границы, в основном из Латвии. За спиртным в Латвию ездили 35% взрослых эстонцев. 14% из них специально ездили за алкоголем.