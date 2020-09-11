Латвийский производитель косметики Dzintars продан фирме, контролируемой Олегом Осиновским

Фирма Ritrem, в свою очередь, принадлежит предприятию Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, а его бенефициаром является Олег Осиновский, которого в Латвии вместе с бывшим руководителем Latvijas dzelzceļs Угисом Магонисом судят за взяточничество.

Из-за кризиса в связи с Covid-19 интерес к приобретению Dzintars после объявления неплатежеспособности был меньше, чем можно было ожидать. В середине марта был организован аукцион по продаже административных и производственных зданий предприятия по начальной цене 6,9 млн евро, но желающих не нашлось.

Сейчас же Ritrem было не единственной компанией, которая хотела приобрести имущество Dzintars — им интересовались 14 претендентов, в том числе инвестиционный фонд NCH Capital, Signet Bank, Repharm, Рижская фармацевтическая фабрика, Madara Cosmetics и др., а также несколько частных лиц. Однако только Ritrem стал единственным претендентом, который выполнил все условия администратора.