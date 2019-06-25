Латвийский премьер: Юри Ратас согласен решать вопрос алкогольных акцизов сообща

Кариньш подчеркнул, что с "нехарактерной эстонцам поспешностью" парламент Эстонии принял поправки о снижении акциза на 25% с целью прекратить приграничную торговлю алкоголем, которая происходит в Латвии. И призвал обратить внимание на то, что из-за предыдущих акцизных ставок в Латвии образовался целый предпринимательский сектор, и его исчезновение могло бы принести государству убытки в размере до 100 млн евро.

Кариньш выразил надежду на то, что премьер-министр Эстонии сможет сесть с ним за стол переговоров, чтобы найти общее решение для этой ситуации, которое не повлечет за собой потерь для рынка рабочей силы и государственного бюджета.

Как сообщалось ранее, 21 июня Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об акцизном налоге, которые подразумевают снижение ставки акциза на крепкий алкоголь на 15%.