Латвийский краудфандинговый портал с "эстонским лицом” борется с серьезными обвинениями

Более того, многие инвесторы считают, что компания слишком мягка в отношении заемщиков, у которых возникли финансовые сложности.

33-летний латвийский предприниматель с юридическим образованием и глава Crowdestor Янис Тимма утверждает, что лично борется за деньги инвесторов, попавших под удар из-за коронакризиса.

Что касается несуществующей конторы на Роозикрантси, Тимма уверяет, что это было решение адвоката Мерит Линд: ”В то время она работала в адвокатском бюро Deloitte, которое находилось по тому же адресу. Она помогла зарегистрироваться нам в Эстонии, вероятно, пришлось выбрать и адрес”.

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