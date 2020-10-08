Латвийский краудфандинговый портал с "эстонским лицом” борется с серьезными обвинениями
По различным данным, с краудфандинговым порталом Crowdestor связано от 13 000 до 15 000 инвесторов с разных стран Европы. Они подозревают, что на самом деле компания не зарегистрирована в Эстонии, а руководство ведется из Латвии, пишут Деловые ведомости.
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