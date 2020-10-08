08.10.2020, 21:55

Латвийский краудфандинговый портал с "эстонским лицом” борется с серьезными обвинениями


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Латвийский краудфандинговый портал с "эстонским лицом” борется с серьезными обвинениями
Foto: Shutterstock

По различным данным, с краудфандинговым порталом Crowdestor связано от 13 000 до 15 000 инвесторов с разных стран Европы. Они подозревают, что на самом деле компания не зарегистрирована в Эстонии, а руководство ведется из Латвии, пишут Деловые ведомости.

Более того, многие инвесторы считают, что компания слишком мягка в отношении заемщиков, у которых возникли финансовые сложности.

33-летний латвийский предприниматель с юридическим образованием и глава Crowdestor Янис Тимма утверждает, что лично борется за деньги инвесторов, попавших под удар из-за коронакризиса.

Что касается несуществующей конторы на Роозикрантси, Тимма уверяет, что это было решение адвоката Мерит Линд: ”В то время она работала в адвокатском бюро Deloitte, которое находилось по тому же адресу. Она помогла зарегистрироваться нам в Эстонии, вероятно, пришлось выбрать и адрес”.

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