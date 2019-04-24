Латвийские производители: залогово-возвратная система должна быть централизованной и некоммерческой

В своей речи председатель совета Латвийской федерацией предприятий пищевой промышленности Инара Шуре отметила: ”К настоящему моменту залоговая система является единственным проверенным способом достижения высоких целевых показателей утилизации и переработки, установленных Европейским Союзом, согласно которым к 2025 году страны — члены ЕС должны собирать и перерабатывать 77% одноразовых пластиковых бутылок с крышками и пробками, а к 2029 году — 90%. По сравнению с альтернативными предложениями преимуществом ЗВС является финансовая мотивация потребителей”. По словам Инары Шуре ”подписывая меморандум о намерениях, отрасль производства напитков берет на себя обязательство наладить сотрудничество с директивными органами и предприятиями розничной торговли для введения наиболее эффективной и независимой залогово-возвратной системы”. Она также добавила, что цель ЗВС — повысить конкуренцию и предсказуемость существующего сектора обработки отходов в Латвии, чтобы улучшить показатели по переработке наиболее часто покупаемых типов тары.

Залогово-возвратная система — это современный инновационный метод, который доказал свою эффективность в странах, лидирующих в сфере охраны природы. В настоящий момент Европа весьма заинтересована во внедрении ЗВС, поскольку система демонстрирует гарантированный действенный результат уже через два-три года. ЗВС успешно работает в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландах и Германии, множестве штатов США и в значительной части Австралии и Канады, а также в Эстонии и Литве, обеспечивая достижение целевых показателей по сбору и переработке отходов. ЗВС в Эстонии и Литве — хорошие примеры ощутимых результатов в утилизации и переработке. В 2018 году количество возвратной тары в Литве было следующим: 91% ПЭТ-бутылок, 94% алюминиевых банок и 82% стеклянных бутылок одноразового использования, тогда как в Эстонии в 2018 было возвращено 85% ПЭТ-бутылок, 86% алюминиевых банок и 90% стеклянных бутылок.

Латвийское акционерное общество ”Латвийские государственные леса” также поддержало внедрение ЗВС в Латвии. ”Мы боремся за чистоту окружающей среды и за то, чтобы людям было приятно проводить время на природе. Из года в год 70% мусора, собранного в лесах, составляют пустые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. Опыт других стран подтверждает, что возвратно-залоговая система успешно снижает количество бутылок и банок, оставленных в лесу, так что Латвии стоит перенять этот опыт”, — сказал руководитель отдела коммуникации ”Латвийских государственных лесов” Томас Котовичс.