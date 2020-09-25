Латвийские магазины зазывают покупателей из Эстонии, но власти недовольны: 12 часов даются на транзит, а не на покупки!

Латвия требует от прибывающих из Эстонии самоизоляцию в течение 10-14 дней, но для транзита сделано исключение. Однако теперь местные магазины, среди которых и популярный SuperAlko, в социальных сетях запустили рекламную кампанию с призывом к покупателям из Эстонии.

Представитель SIA Aldar Latvia подтвердил Delfi, что магазин действительно проинформировали своих эстонских подписчиков о возможности въезда в страну и покупки товаров — если проезжать транзитом и носить в помещениях маски.

Однако латвийские власти не одобряют подобное поведение. Посольство Латвии подчеркивает, что въезжать на территорию страны без соблюдения самоизоляции можно лишь для того, чтобы проехать через нее транзитом на пути в свою страну проживания.

”12 часов не предназначены для "окошка" на покупки", -остается непреклонным посольство.

Тем не менее, на данный момент на эстонско-латвийской границе отсутствует погранконтроль, поэтому все пересекающие границу лица сами отвечают за выполнение установленных правил.

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