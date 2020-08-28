Латвийская торговая сеть Depo ищет в таллиннский магазин работников. Смотрите, какую предлагают зарплату
Вскоре в Таллинне на улице Юхкентали откроет свои двери магазин латвийской сети Depo, который будет предлагать строительные материалы. В связи с этим на специализированных порталах появились объявления о приеме на работу.
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