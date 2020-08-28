Латвийская торговая сеть Depo ищет в таллиннский магазин работников. Смотрите, какую предлагают зарплату

Фирма DEPO DIY EE OÜ опубликовала сегодня на портале CVKeskus.ee восемь новых объявлений о поиске работников. Ищут уборщицу, продавцов в различные отделы и старшего кассира. Всего магазин дал на портале 17 различных объявлений, а на домашней страничке торговой точки их более трех десятков.

В некоторых объявлениях указан диапазон зарплат (брутто). Работникам по уборке обещают 700-1100, кассиру — от 780 до 925.

Всего у торговой сети в Латвии и Литве 14 магазинов, причем уже многие годы выгодные цены привлекают в эти магазины и эстонских покупателей.