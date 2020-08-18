Латвийская фирма: эстонский рынок пассажирских перевозок закрыт для свободной конкуренции

”Последние четыре года B-Bus регулярно участвует в тендерах самоуправлений Эстонии, но ряд нюансов и щепетильных требований оценочного процесса со стороны организаторов (самоуправлений) осложняет выход на рынок для зарубежных перевозчиков”, — говорит председатель правления предприятия пассажирских перевозок B-Bus Виталий Комар.

”Складывается впечатление, что цель выбрать не самого лучшего и выгодного по цене, а найти самые незначительные ошибки, чтобы исключить претендента из дальнейшего участия в конкурсе, — добавляет он. - Второй самый распространенный способ — это прекратить конкурс без результатов, если у потенциально выбранного заказчиком претендента нет шансов на победу в нем”.

По сообщению фирмы, в Эстонии B-Bus в период с 2017 по 2020 принимала участие в шести тендерах на оказание услуг пассажирских перевозок: город Тарту, город Пярну, Пярнумаа, Валгамаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа. Сейчас B-Bus участвует в открытом тендере на организацию автобусных линий Харьюмаа.